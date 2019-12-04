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Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü;  'Yangın var' dedik kimse inmedi

ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

04.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:52Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü;  'Yangın var' dedik kimse inmedi

ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

Eski Caddesi'ndeki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Topkapı - Arnavutköy hattında çalışan Yunus Emre Aslan yönetimindeki yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında minibüs alevler arasında kaldı.  Yangın tüpü yetersiz kalınca olay yerine itfaiye çağrıldı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken ölen yada yaralanan olmadı.Minibüsteki yolculardan biri o anları anlattı. Minibüsün tıklım tıklım olduğunu belirten Yusuf Tercanlı, "Biraz ilerledikten sonra bir anda yangın çıktı. 'Yangın var' dedik kimse inmedi. Kaptan yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İtfaiye geldi" dedi.



Arnavutköy, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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