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Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü; yolcu minibüsü alev alev yandı 3

ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI 3 " 'YANGIN VAR' DEDİK KİMSE İNMEDİ"Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.

04.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:16
ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ; YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI 3
" 'YANGIN VAR' DEDİK KİMSE İNMEDİ"
Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı.
Eski Edirne Caddesi'ndeki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Topkapı - Arnavutköy hattında çalışan Yunus Emre Aslan yönetimindeki yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında minibüs alevler arasında kaldı. Yangın tüpü yetersiz kalınca olay yerine itfaiye çağrıldı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken ölen yada yaralanan olmadı.
Minibüsteki yolculardan biri o anları anlattı. Minibüsün tıklım tıklım olduğunu belirten Yusuf Tercanlı, "Biraz ilerledikten sonra bir anda yangın çıktı. 'Yangın var' dedik kimse inmedi. Kaptan yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İtfaiye geldi" dedi.
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü; yolcu minibüsü alev alev yandı 3

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA


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