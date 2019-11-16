Haberler » Güncel » Arnavutköy'de feci ölüm - Haber

Arnavutköy'de feci ölüm

Arnavutköy'de cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan bir adamın üstüne virajı alamayan bir tır devrildi.

16.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 16.11.2019 20:01
'de cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan bir adamın üstüne virajı alamayan bir tır devrildi. Bisikletli adam olay yerinde hayatını kaybederken hafif yaralı tır sürücüsü, gözaltına alındı.
Olay, Mahallesi Abdülezel Caddesi üzerinde saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerlediği sırada virajı alamayan 47 PF 937 plakalı iplik bobinleri yüklü tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırın altında kalan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, bisikletlinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Murat Delice/İHA)
Arnavutköy'de feci ölüm

Arnavutköy, Hadımköy, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:10 Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı
20:08 Malezya'da iktidar, milletvekilliği ara seçimlerinde ilk kez kaybetti
20:08 Kocaeli'de sahilde kaybolan kişi aranıyor
20:05 Enerji Bakanı Dönmez Türk Akım alım terminalini ziyaret etti
19:58 İran'da göstericiler Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapattı
16.11.2019 20:12:54