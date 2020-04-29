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ARNAVUTKÖY'DE GASPTAN YAN BİNANIN ÇATISINA ATLAYARAK KURTULDULAR

ARNAVUTKÖY'de bir evde kalan Pakistan uyruklu 5 kişi, yine Pakistanlı olduğu iddia edilen 9 kişi tarafından gasp edilmek istendi.

29.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:48
ARNAVUTKÖY'de bir evde kalan Pakistan uyruklu 5 kişi, yine Pakistanlı olduğu iddia edilen 9 kişi tarafından gasp edilmek istendi. Kaldıkları 5'inci kattaki evden yan binanın çatısına atlayarak kurtulan 5 kişiden 3'ü yaralandı.
Olay, Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta saat 23.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Pakistan uyruklu 5 kişi, yine vatandaşları oldukları iddia edilen 9 kişi tarafından dövülerek paraları alınmak istendi. Paniğe kapılan kişiler, bir fırsatını bularak, tutuldukları odanın camını kırdı ve bitişikteki 4 katlı binanın çatısına atladı. Kavga ve kırılan cam sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Binaya giren 9 kişi, olay yerinden kaçarken, çatıdan da yere atlamaya çalışanları mahalle sakinleri durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatıdakiler polis ve çevre sakinlerinin yardımıyla indirildi.
3'Ü YARALANDI
Olay esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin bacağının kırıldığı, 2'sinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde cam kesikleri olduğu öğrenilirken diğer iki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
BİN 500 DOLAR İSTEMİŞLER
Görgü tanıklarından Murat Duran, Kapının önünde oturuyordum baktım 5-6 kişi Pakistanlılar içeri girdi. 4. kata çıktılar. Orada bir kargaşa, sesler oldu. Sonra 8-9 kişi indi ve kaçtılar. Ben yukarı çıkınca ön binanın çatı katına 3 kişi atladı. 2'si yaralıydı. Binanın içerisine biz girdik oradan dışarıya çıkarttık ve memur arkadaşları aradık. Daha sonra çilingiri aradık. İçeriye girdik 'ölü ve yaralı var mı' diye. Camı falan kırmışlar. Buradaki yaralı arkadaşların dediğine göre, Pakistanlılardan 1500 dolar para istemişler, vermeyince onları dövmüşler. Saldıranlar da Pakistanlıymış. dedi. ARNAVUTKÖY’DE GASPTAN YAN BİNANIN ÇATISINA ATLAYARAK KURTULDULAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Pakistan, Polis, Güncel, Haber

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