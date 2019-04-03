03 Nisan 2019, 10:20
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Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu Tehlike Saçtı

Arnavutköy

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar,diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar,diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Tehlike saçan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy- Habibler istikametinde trafikte ilerleyen bir hafriyat kamyonunun dorsesinde yüklü olan molozlardan çıkan dumanlar tehlike saçtı. Cep telefonu ile kaydedilen o korku dolu anlarda trafiğin yoğun olmasına aldırış etmeyen kamyon sürücüsü, "bu kadarına da pes" dedirtti. Sürücülerin hayatını hiçe sayan o anlar an be an kameralara yansıdı. - İSTANBUL 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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