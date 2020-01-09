ARNAVUTKÖY'DE HASTANEDEN OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy 'de Devlet Hastanesi'ne gelen 2 şüpheli, personel odasından aldıkları anahtarla otoparkta inip otomobil çaldı. otomobil ise Çorlu'da terk edilmiş halde bulunurken, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin otoparka inişleri kameralara yansıdı.

Olay, 6 Ocak'ta Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Enes O. ve Enes D. isimli iki kişi sabah saatlerinde girdikleri hastanede bir süre keşif yaptı. İkinci kattaki hastane personelinin kıyafetlerinin bulunduğu odaya giren iki kişi, burada Mevlan Şener'e ait 34 PA 7804 plakalı otomobilin anahtarını çaldı. Daha sonra hastane otoparkına giderek çaldıkları anahtarın hangi araca ait olduğunu tespit eden hırsızlar otomobili çalıştırarak kayıplara karıştı. İki hırsızın hastane koridorlarındaki şüpheli tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iki hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Kısa sürede hırsızların izine ulaşan polis ekipleri şüphelileri Arnavutköy'de oturdukları evlerinde gözaltına aldı. Karakola götürülen 2 hırsız burada suçlarını itiraf ettiler. Alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyleyen 2 hırsız, çaldıkları otomobili ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıraktıklarını söylediler. Çalınan araç Çorlu'da terk edilmiş halde bulunurken her iki hırsız ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin otoparka inmeleri

-Otoparkta yürümeleri