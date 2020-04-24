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ARNAVUTKÖY'DE İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER; GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞOK YAŞADI

Arnavutköy'de otomobilindeki hasarı gören kişi inşaattan bir şey düştüğünü sandı.

24.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:47
Arnavutköy'de otomobilindeki hasarı gören kişi inşaattan bir şey düştüğünü sandı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı.
Otomobiline üzerine atlayan bir atın zarar verdiğini gören araç sahibi, " At, resmen aracımızı pert etmiş. Bu zararımı kim karşılayacak" dedi.
Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA- Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy sokaklarında başı boş dolaşan bir at ve yanındaki eşek köpek havlayınca koşmaya başladı. Bu sırada boynunda poşet bağlı at geri dönerek hızla park halindeki otomobilin üzerine zıpladı. At, hasar verdiği otomobilin üzerinden yere düştü. Düştüğü yerden hızla ayağa kalkan at, daha sonra peşine takılan köpek nedeniyle hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Atın üzerinden atladığı otomobilin ön camı kırılırken, kaput ve tavanında da çökmeler meydana geldi.
"RESMEN ARACIMIZI PERT ETMİŞ"
Otomobil sahibi Sadık Baran, sabah aracını gördüğünde şok geçirdi. Sadık Baran, 'Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ben aracımı ilk gördüğümde inşaattan bir şeylerin üzerine düştüğünü zannettim. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok şaşırdım. At, resmen aracımızı pert etmiş" dedi.
Baran, "Sokakta başıboş dolaşan bu hayvanlar benim otomobilim yerine sokakta oyun oynayan çocuklara da çarpabilirdi. Aracımda maddi hasar oldukça büyük. Bu zararımı kim karşılayacak. Yerel yöneticiler sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan bu hayvanlara karşı önlem almalıö dedi. ARNAVUTKÖY’DE İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER; GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞOK YAŞADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, DHA, Güncel , Haber
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