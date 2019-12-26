Arnavutköy'de kaza sonrası araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

ARNAVUTKÖY'de yağışın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeritten gelen taksiyle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 11.45 sıralarında Arnavutköy-Tayakadın Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Suat Akçiçek yönetimindeki 07 NCS 75 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, Sultan Reşat Çakıroğlu yönetimindeki 34 TEF 51 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç yol kenarına savruldu. Taksi sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada Akçiçek aracın şoför mahallinde sıkıştı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası trafik akışının yoğun olduğu bölge daha sonra trafik ekiplerince kontrollü bir şekilde açıldı.Taksi sürücüsü Sultan Reşat Çakıroğlu, "Önümüzdeki bir araç yolun karşısına geçince karşıdan gelen otomobil sürücüsü de panikledi anladığım kadarıyla. Önümüzde direksiyon hakimiyetini kaybedip yalpalayınca ortadan vurdum ben de. Aracımdaki yabancı yolcu uçağına yetişmek için inip başka bir araçla yoluna devam etti. Ben ve yolcumda herhangi bir yara yok. Diğer otomobil sürücüsü aracında sıkıştı" dedi.