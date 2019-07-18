Haberler» Güncel» Haber

Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)

Emin YEŞİL / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

18.07.2019 18:43 Arnavutköy
Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden can pazarı yaşandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sazlıbosna'da meydana geldi.  Yolda seyir halinde olan bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmayla birlikte her iki araç yolun dışına savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazada can pazarı yaşanırken araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Kaza yerinden görüntüler
-Çarpışan araçlar
-Yerde yatan yaralılar
Detaylar


Kaynak: DHA
Arnavutköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:53   Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)
19:52   Şehit diplomat Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı (4)
19:52   "Diyanet ve Milli eğitim olarak üzerimize düşen görevi yapmadık"
19:50   Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi
19:50   Arnavutköy'de bir servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:49   Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
19:47   Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı