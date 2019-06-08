Arnavutköy'de kaza sonrası kavga kamerada

ARNAVUTKÖY'de bir otomobil ile minibüsün karıştığı kaza sonrası iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada bir kişinin sopayla karşı gruba saldırdığı görüldü. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki minibüs ile otomobil arasında hasarlı kaza oldu. Kaza üzerine her iki araçtaki kişiler, birbirleriyle tartışıp kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişinin karşı gruba sopayla saldırdığı görüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı o sırada oradan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapısı açık minibüsün içindekiler ile dışındakiler arasındaki kavga görülüyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu ve bir kişinin karşı gruba sopayla saldırdığı kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul