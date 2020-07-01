ARNAVUTKÖY'DE KAZADA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

01.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:11
Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Otomobilin çarptığı kamyonet ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Samet Dursun'un kullandığı 34 BRM 349 plakalı otomobil, 34 FA 0367 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak dururken, Samet Dursun'a ait otomobil hurdaya döndü. Her iki sürücü de kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, kaza sonrası Haraççı - Arnavutköy yönündeki çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Orta şeritte seyir halindeyken önündeki otomobilin bir anda sol şeritten orta şeride önüne geçtiğini söyleyen Samet Dursun, otomobile çarpmamak için en sağ şeride geçtiğini ancak bu sefer de önündeki kamyonete arkadan çarptığını söyledi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. ARNAVUTKÖY’DE KAZADA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, DHA, Güncel, Haber
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