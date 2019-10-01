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Arnavutköy'de kimyasal paniği

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü 12 bidon paniğe yol açtı.

01.10.2019 20:31Arnavutköy'de kimyasal paniği
ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki bir kamyondan yola düşen kimyasal madde yüklü 12 bidon paniğe yol açtı. Bidonlara çarpan bazı araçlar zarar görürken, kimyasal madde yüklü bidonlar itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Haraççı - Sazlıbosna yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Hadımköy yönünde seyreden bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Arkadan gelerek bidonlara çarpan araçlarda hasar oluştu. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Trafik yoğunluğuna da neden olan bidonlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Bidonların içindeki maddenin "hidrojen peroksit" olduğu öğrenildi. Bidonların yoldan kaldırılmasıyla trafikteki aksama da normal seyrine döndü.


- İstanbul

Haraççı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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