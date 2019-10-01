Arnavutköy'de kimyasal yüklü bidonlar yola saçıldı!

Haraççı - Sazlıbosna yolunda ilerleyen bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Bidonlara arkadan gelen araçlar çarparak zarar gördü. Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Bidonlarda "hidrojen peroksit" bulunduğu belirtildi.

BİDONLARA ARABALAR ÇARPTI

Olay, saat 18.00 sıralarında Haraççı - Sazlıbosna yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Hadımköy yönünde seyreden bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü 12 bidon düştü. Arkadan gelerek bidonlara çarpan araçlarda hasar oluştu.

BİDONLARDAN ÇIKAN DUMAN KORKUTTU

Dumanlar yükselen bidonlara müdahale için olay yerine ekipler çağrıldı. Trafik yoğunluğuna da neden olan bidonlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Bidonların içindeki maddenin "hidrojen peroksit" olduğu öğrenildi. Bidonların yoldan kaldırılmasıyla trafikteki aksama da normal seyrine döndü.

HİDROJEN PEROKSİTİN NEDİR?

H202 element değeri ile gösterilen bu element, oludukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Soluk mavi renkte oldukça güçsüz bir asittir. Bu kimyasal sulandırıldığında renk özelliğini kayıp eder. Özellikle temizlik ve kağıt sanayi de oldukça fazla kullanılır. Bu molekül insan vücudunda karaciğerde parçalanma özelliğine sahiptir. Hidrojen peroksit ilk kez 1818 de Fransa laboratuvarlarında bulunmuştur. Bu kimyasal madde özellikle ev hanımlarının kullandığı deterjanlar içinde bulunmaktadır. Sulandırılmış ve yaralar için kullanılan hidrojen peroksitin halk arasındaki adı oksijenli sudur.