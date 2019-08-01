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Arnavutköy'de leylekler yangının ortasında kaldı

ARNAVUTKÖY'de 40 dönümlük alanda anız yangını çıktı.

01.08.2019 15:39 Arnavutköy'de leylekler yangının ortasında kaldı
ARNAVUTKÖY'de 40 dönümlük alanda anız yangını çıktı. Göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunan Sazlıbosna Gölü'nün hemen yanı başındaki leylekler ise anız yangınının arasında kaldı. Yangında 40 dönüm arazi zarar gördü.
Yangın, öğle saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana geldi. Sazlıbosna Gölü'nün kenarında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itafiye ekiplerine haber verdi. 40 dönüme yakın arazinin tamamına yayılan yangın arazide bulunan ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çok sayıda leylek de yangının arasında kaldı.


- İstanbul

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA

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