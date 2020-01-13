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Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu

İstanbul Arnavutköy'de ormanda mantar toplamaya çıkan iki arkadaş battaniyeye sarılı bölümü toprağa gömülü halde kadın cesedi buldu. Kadını görünce şaşkınlık içinde kalan 2 genç, kaçarak ormandan uzaklaştı. Evlerine döndükten kısa bir süre sonra ise polisi arayıp durumu ihbar ettiler.

13.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:18

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevindeyken 2 kişi polis aracını durdurdu. Gençler, polislere ormanlık alanda mantar toplarken, kazılı bir alan gördüklerini ve bu alanı elleriyle eşeleyip biraz açtıklarını söyledi.

GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK İÇİNDE KALDILAR

Battaniyeden kötü bir koku geldiğini fark edince korktuklarını ve battaniyenin üzerini tekrar kapattıklarını ifade eden 2 genç kaçarak ormandan uzaklaştıklarını belirtti. Yaşadıkları mahalleye döndüklerinde durumu arkadaşları ile paylaştıklarını ve polise durumu anlatmaları yönünde fikir aldıklarını söyledi.

"BAŞINA DARBE ALMIŞ"

Gençlerin tarif ettikleri yere giden polisler, koli bandı ile bantlanmış battaniye içinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Birkaç gün önce öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü, kadının 35-40 yaş arasında olduğu ve başına aldığı bir darbe sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından talihsiz kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu

Arnavutköy, Genç, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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