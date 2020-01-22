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Arnavutköy'de market önüne bırakılan patlayıcı böyle patladı

ARNAVUTKÖY'DE MARKET ÖNÜNE BIRAKILAN PATLAYICI BÖYLE PATLADI (toplu görüntü)Haber: Taylan ERGÜN /İSTANBUL,(DHA)Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı bırakıldı.

22.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:22
ARNAVUTKÖY'DE MARKET ÖNÜNE BIRAKILAN PATLAYICI BÖYLE PATLADI (toplu görüntü)
Haber: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı bırakıldı. Meydana gelen patlama sonucu ölen yada yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısından koşarak gelen kişi, el yapımı patlayıcıyı marketin önüne bırakıyor. Şüpheli kaçarken patlayıcı birkaç saniye sonra infilak ediyor.
Arnavutköy'de market önüne bırakılan patlayıcı böyle patladı

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA


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