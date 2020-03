Arnavutköy'de minibüs yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı

Taylan Ergün İstanbul DHA Arnavutköy 'de yolcu minibüsünün çarptığı 3 yayadan biri feci şekilde can verdi. Kazada diğer 2 yaya ile minibüsün şoförü yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, hayatını kaybeden kişiyi çevredekiler, kriko yardımıyla kaldırdıkları minibüsün altından çıkardı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yayadan geriye olay yerindeki ayakkabıları kaldı.Kaza, saat 14.15 sıralarında, Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 M 1043 plakalı minibüs, Arnavutköy yönüne doğru seyir halindeyken, araçlarını park ederek yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu minibüsünün altında kalan ve bir süre sürüklenen İlkay Alagöz, feci şekilde can verdi. Önce 3 yayaya çarpan minibüs daha sonra yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.Minibüsün çarptığı Erhan Bağrıyanık ile adı öğrenilemeyen bir kişi ile minibüs şoförü Hüseyin Şişman yaralandı.Can pazarının yaşandığı kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs altında sıkışan İlkay Alagöz'ü kurtarmak için ise vatandaşlar kriko kullandı. Kriko ile minibüsü havaya kaldıran vatandaşlar, Alagöz'ü sıkıştığı minibüsün altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Alagöz'ü Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alagöz'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 3 yaralının da Sultangazi Haseki Hastanesi ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan minibüs ve minibüsün çarptığı otomobil çekicilerle kaldırıldı.