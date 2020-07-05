ARNAVUTKÖY'DE MOBİLYA İMALATHANESİ'NDE KORKUTAN YANGIN

Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, 4 katlı binanın dış cephesini sardı.

05.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:07
Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, 4 katlı binanın dış cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürülen yangını mahalle sakinleri film izler gibi izledi.
Yangın, Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. İmalathanenin dış kısmında bulunan sünger ve tahta parçalarının tutuşması sonucu meydana gelen yangın kısa sürede imalathanenin bulunduğu 4 katlı binanın dış cephesini sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, imalathanede başlayan ve binanın dış cephesini saran alevleri kısa sürede söndürdü. Bina ve imalathanedeki yangınla ilgili itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken mahalle sakinlerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını ve sonrasındaki söndürme çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, yangın alanını şeritlerle çevirerek vatandaşların alana girişini engellemeye çalıştı. Sosyal mesafe uyarılarına da vatandaşlar aldırış etmedi.
Mobilya imalathanesinin dış kısmında başlayan ve apartmanın dış cephesini saran yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde imalathanenin arka kısmında bulunan malzemelerin alev alev yandığı ve alevlerin imalathanenin bulunduğu apartmanın dış cephesine sıçradığı görülüyor. ARNAVUTKÖY’DE MOBİLYA İMALATHANESİ’NDE KORKUTAN YANGIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Murat Erat, İtfaiye, Güncel, Haber
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