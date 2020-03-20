Arnavutköy'de motorlu kuryenin yaralandığı kaza kamerada

ARNAVUTKÖY'de PTT'nin motorlu kuryesine seyir halindeyken yola çıkan bir araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kurye yaralandı. O anlar ise bir iş yeri kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden PTT'nin motorlu kuryesine, kavşaktan caddeye geçiş yapan hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kurye hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu motorlu kurye olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motorlu kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Çarpma anı

-Toplanan vatandaşlar

Kaynak: DHA