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Arnavutköy'de motosiklet kazası kamerada

Taylan Ergün / ARNAVUTKÖY'de, otomobile çarpan motosikletli başını otomobilin arka camına çarparak yaralandı.

28.12.2019 08:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 08:11 Arnavutköy'de motosiklet kazası kamerada

Taylan Ergün/ ARNAVUTKÖY'de, otomobile çarpan motosikletli başını otomobilin arka camına çarparak yaralandı. Kaza anı otomobilin bagajında bulunan araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. uyruklu Ahmet Abali, 34 MM 2003 plakalı motosikletiyle yolda ilerlerken Feyzullah Alparslan'ın kullandığı 34 KT 6865 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ahmet Abali, başını otomobilin bagaj camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kaza sonrası Suriyeli Abali, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yüzünde ve başında kesikler oluşan Ahmet Abali, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Abali'nin kaza anında kask kullanmadığı görüldü. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Abdullah Gül Caddesi'nde seyir halindeyken kasise geldiğinde yavaşladığını söyleyen otomobil sürücüsü Feyzullah Alparslan, "Tümseğe gelince mecburen hızımı kestim, zaten yavaş gidiyordum. Aracımın bagajında bulunan araç kamerasından da görüleceği üzere yavaşladığımı fark etmeyen motosikletli arkadaş arkadan aracıma çarptı. Bagaj camına kafasını vurdu, bagaj camı kırıldı, motosikletli de hafif şekilde yaralandı" dedi.

 



Arnavutköy, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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