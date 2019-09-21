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Arnavutköy'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri adli tıp'tan alındı

ARNAVUTKÖY'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

21.09.2019 15:59Arnavutköy'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri adli tıp'tan alındı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemleri tamamlanan üvey baba Kadir Açıkalın (45) ve 13 yaşındaki Nazlıcan Aydın'ın cenazeleri yakınları tarafından Adıyaman'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Anne Kader Aydın (42) ve ağabey Serkan Aydın'ın (26) cenazelerinin ise Mersin'e götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazelerin çıkışı
-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü
-Genel ve detaylar



Adli Tıp Kurumu, Adıyaman, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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