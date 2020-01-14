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Ormanda battaniyeye sarılı halde ölü bulunan kadının katili oğlu çıktı

Arnavutköy'de ormanda mantar toplamaya çıkan iki arkadaş tarafından battaniyeye sarılı ve toprağa gömülü halde bulunan kadının katil zanlısının oğlu olduğu ortaya çıktı.

14.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:26

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde devriye görevi yaparken iki kişi tarafından durduruldu. Polis aracını durduran gençler ormanda mantar toplarken kazılı bir alan gördüklerini, bu alanı inceleyince bir battaniye bulduklarını, battaniyeyi açınca kötü koku yayıldığını söyledi. Bunun üzerine gençlerin söylediği yere giden polisler, battaniyeye sarılı halde gömülmüş bir kadın cesedi buldu.

Ceset üzerinde yapılan incelemelerin ardından öldürülen kadının 40 yaşındaki Melahat İştir olduğu tespit edildi. İştir'in Esenler'de ikamet ettiği, daha önce iki evlilik yapıp ayrıldığı, iki eşinden de birer çocuğu olduğu öğrenildi.

KATİLİ OĞLU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, katilin Melahat İşbir'in 20 yaşındaki oğlu Batuhan Ü. olduğu ortaya çıktı. Batuhan Ü.'nün arkadaşı Furkan S. de cesedi atmada kendisine yardımcı olduğu için gözaltına alındı.

KESERLE ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısı Batuhan Ü'nün ifadesinde, olay günü eve geldiğinde annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü, erkek şahısın gittikten sonra annesiyle tartışmaya başladığını söyledi. Batuhan Ü. ifadesinin devamında, tartışma sürerken annesinin başına keserle vurduğu ve annesinin bu darbeyle öldüğünü belirtti. Bunun üzerine arkadaşı Furkan S'yi çağırarak birlikte cesedi battaniyeye sarıp Arnavutköy'e götürüp gömdüğünü ifade etti.

Polisin, olayla ilgili incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şahısların asayiş şube müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Ormanda battaniyeye sarılı halde ölü bulunan kadının katili oğlu çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (9)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Bu ülkede bir sıkıntı var kesin
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ALİ SAMET:gençliğe dikkat edin farklı bir nesil geliyor ALLAH ıslah etsin
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ASLI:40 YAŞINDA KADIN 2 EVLİLİK 2 ÇOCUK, NELER ÇEKTİ KİM BİLİR, İSTİSNALAR OLSADA KADINLAR İÇİN HAYAT ÇOK ZOR, YAZIK OLMUŞ ÇOCUĞADA :(
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BUNAK:KADIN NAPTI Kİ LAA, SONU NİYE BÖYLE OLDU LAA
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BİRSEN:Dünyanın çivisi çıktı valla sana ne lan sen kimsin bir insanın canına kıyabiliyorsun bu hakkı kim verdi sana hemde sende bir sürü emeği olan kadına sanki siz kızlarla gezip tozmuyorsun her gün bir kız var kim seni öldürdü ki sen öldürüyorsun beyinsiz
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RFT:9 ay karninda tasi, dogur, yeme yedir, icme ictir, hastalandiginda sabaha kadar yaninda bekle, ''büyüt'', okula gönder, adam et, sonra bir gün gelsin tüm bulnar hice sayilip kendi evlatlariniz sizi öldürsün. Hicbir sebep Anne ve Baba öldürme sebebi olamaz. yeri Cehennemdir.
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SEREN CANJ:Yeni büyük Türkiye işte bazıları diyor ya büyük ülke işte tam da bu şekilde büyük Türkiye
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SİVASLİ TORNACİ:Ne alakasi var giz Tüm Dünyada böyle cinayetlet oluyor. Derdin ne senin.
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ANNE:Ne olursa olsun anne ye bu yapılmaz bır cocuk doğurmak büyütmek o kadar zorki Allah evladın bile hayırlısını versin
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