02.07.2019 07:51
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Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar

Arnavutköy'de sabah saatlerinde organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alınırken, evin dış cephesindeki banyo penceresine gizlenen silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy 'de bulunan önceden belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.

Sabah saatlerinde Vatan Caddesi 'nde bulunan emniyet yerleşkesinden hareket eden ekipler, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Yaşar Apartmanı'na baskın yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda apartmanın kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis , apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalar sonrasında evde bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

<a class='keyword' href='/arnavutkoy/' title='Arnavutköy'><strong>Arnavutköy</strong></a> 'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar
Kaynak: DHA
Arnavutköy , Sabah , 3. Sayfa

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