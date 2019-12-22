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ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (2)

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı.

22.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:22 ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (2)

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangının, madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Hacımaşlı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede oturanların dumanları görüp durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü. Ormanda 1 dönümlük alan yandı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yangının madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

 

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Detaylar

 



Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA

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