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Arnavutköy'de orman yangın (2)

ARNAVUTKÖY'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı.

22.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:24 Arnavutköy'de orman yangın (2)
ARNAVUTKÖY'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangının, madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Hacımaşlı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede oturanların dumanları görüp durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. ekipleri, yükselen alevlere müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü. Ormanda 1 dönümlük alan yandı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yangının madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

 


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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