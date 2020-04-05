Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Arnavutköy'de semt pazarında maske ve eldiven denetimi

ARNAVUTKÖY'de semt pazarları giriş, çıkışlarında zabıta ekiplerince maske ve eldiven denetimleri yapıldı.

05.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:56
Arnavutköy'de semt pazarında maske ve eldiven denetimi
ARNAVUTKÖY'de semt pazarları giriş, çıkışlarında zabıta ekiplerince maske ve eldiven denetimleri yapıldı. Zabıta ekipleri, maskesiz olarak pazara gelenlere ücretsiz maske dağıttı.

Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri, Arnavutköy'de pazar günleri kurulan semt pazarında koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tedbirlere yönelik olarak denetimlerde bulundu.

Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, maskesiz gelenlere ücretsiz maske dağıttı. Ayrıca ekipler tarafından, dezenfektan ürünler de dağıtıldı.

Pazarcı esnafını da denetleyen ekipler, maskesiz ve eldivensiz çalışanları uyarırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların da pazar yerine girişine izin vermedi. Yapılan denetimi olumlu bulan vatandaşlar, tedbirlerin daha sıkı yapılması gerektiğini söylediler.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Zabıta, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Arnavutköy'de semt pazarında maske ve eldiven denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Batman Cezaevi’ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi Haberler
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi
Koronadan kırılan İspanya’da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:26: Kahramanmaraş'ta kıraathaneye dönüştürülen ruhsatsız iş yerindeki 15 kişiye para cezası - Haber 19:21: Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı - Haber 19:20: Güney Sudan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü - Haber 19:19: Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor - Haber 19:18: Fırtına seralara zarar verdi, üretici 'bittik' dedi - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:10: Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:49: Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber