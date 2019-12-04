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Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

Arnavutköy'de seyir halindeyken yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

04.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:46Arnavutköy'de seyir halindeki yolcu minibüsü yandı
'de seyir halindeyken yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Topkapı-Arnavutköy hattında sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan 34 M 1209 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Minibüs sürücüsü Yunus Emre Aslan, yangını fark edince aracı kenara park ederek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün tamamını sardı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.
Bir görgü tanığı, çevredekilerle birlikte olaya yangın tüpüyle müdahale ettiklerini ve yolcuların dışarı çıkmasında yardımcı olduğunu anlattı.
Olay nedeniyle Arnavutköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: AA

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