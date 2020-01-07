Haberler » 3. Sayfa » Arnavutköy'de şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü - Haberler

Arnavutköy'de şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki aracın üzerine düştü.

07.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:52 Arnavutköy'de şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü
'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki aracın üzerine düştü.

Arvutköy Dulkadiroğluları Sokak'ta saat 15.30 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle dev ağaç kökünden söküldü. Kökünden sökülen ağaç park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Dev ağacın kökünden sökülmesi rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Ağacın devrildiği sırada yoldan geçtiğini söyleyen Erdal Tuğ, "Ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Ben o sırada buradan geçiyordum. Yaralanan olmadı" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:01   Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye lideri Beşar Esad'a ziyaret - Haberler
19:00   Anaokulu öğrencileri, ilkel baskı resim tekniğini üniversitede öğrendi - Haberler
18:51   Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Haberler
18:45   Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
18:44   Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar - Haberler
18:43   Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı - Haberler
18:41   Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
18:31   Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi - Haberler
18:02   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi - Haberler
7.01.2020 19:15:59