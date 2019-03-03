Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü 3 Yaralı (1)

Taylan ERGÜN - Murat SOLAK/ İstanbul
DHA Arnavutköy
'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis
olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Güvenlik şeridiyle kapatılan cadde
-Yaşanan hareketlilik
-Yaralının ambulansa alınması
İstanbul, Arnavutköy, Güncel
Kaynak: DHA