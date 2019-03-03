03 Mart 2019, 16:58
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Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü 3 Yaralı (1)

Arnavutköy

Taylan ERGÜN - Murat SOLAK / İstanbul DHAArnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Taylan ERGÜN - Murat SOLAK/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Güvenlik şeridiyle kapatılan cadde

-Yaşanan hareketlilik

-Yaralının ambulansa alınması İstanbul, Arnavutköy, Güncel
Kaynak: DHA