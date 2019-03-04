Arnavutköy'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

ARNAVUTKÖY'de silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi üzerinde dün çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişide yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Hasan Yıldız
, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız
'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp
Kurumu'ndan alındı. Cenazelerin ikindi vakti Karayolları Yıldız Cami'nde kılınacak namazın ardından Kayabaşı
Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
- İstanbul
Edirne, Adli Tıp Kurumu, Güncel
Kaynak: DHA