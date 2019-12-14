Haberler » Güncel » Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı - Haber

Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı

İstanbul Arnavutköy'de emlak dükkanından 40 bin lira nakit ve değeri 2 milyonu bulan evrakların bulunduğu kasanın çalındığı anlar kameralara yansıdı.

14.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:40Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı
'de emlak dükkanından 40 bin lira nakit ve değeri 2 milyonu bulan evrakların bulunduğu kasanın çalındığı anlar kameralara yansıdı. Polis kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir gayrimenkul firmasında gerçekleşti. İddiaya göre, kapalı kasa ticari araçla dükkan önüne gelen 3 kişi dükkanın kepenklerini kırarak içeriye girdi. Hırsızlar kısa sürede içerisinde evrakların, çek senet ve paraların bulunduğu kasayı çalarak kayıplara karıştı. Kasa içerisinde 40 bin lira nakit para bulunurken nakit paraya ek olarak tapu, çek senet ve kıymetli evrakların olduğu ve bu evrakların piyasa değeri 2 milyonu bulduğu öğrenildi. verilmesi üzerine gelen dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri emlak dükkanı ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaparken güvenlik kameraları da incelendi.

Şüphelilerin gelişi ve kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvelik kameralarına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde birkaç tur aran kapalı kasa ticari aracın dükkanın önüne park ediyor. Kısa süre sonra araçtan inen şahıslar dükkanın içerisine girdikten kısa süre sonra geldikleri araçla dükkanın önünden uzaklaşmaları görüntülere yansıyor.

"Senedini ödeyen arkadaşlara mahcup oluyoruz"

Kasası çalınan dükkan sahibi Mehmet Karavay, "Gece yarısı gelen şahıslar dükkanın kapısını kırarak çelik kasayı alıp götürüyorlar. Bizler aslında işin parasında değiliz, alışverişte olduğumuz insanlara karşı borcunu ödeyip de senedini alamayan arkadaşlar var onlara karşı mahcup oluyoruz. Listesini yaptım onu birazdan karakola götüreceğim kimsenin tereddüt yaşamasına gerek yok. Kasa içerisinde 2 milyonu aşkın evrak vardı kasa içinde böyle bir zararımız var. Nakit olarak 40 bin TL'ye yakın para vardı. Kasa içerisinde çek senet ve kıymetli evraklarımız vardı, inşallah kısa zamanda şüpheliler yakalanır" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:16 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Haber
15:15 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (1) - Haber
15:14 TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu - Haber
15:13 İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1 - Haber
15:10 SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:16:47