Arnavutköy'de Sünger Fabrikasındaki Yangın Havadan Görüntülendi

Arnavutköy
'de plastik ve sünger üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
Arnavutköy Abdullah Gül
Caddesi üzerinde bulunan sünger ve plastik üretimi yapan 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Arnavutköy, Sultangazi
, Hadımköy
, Başakşehir
, Şişli
, Fatih
, Bakırköy
, Seyrantepe, Kocasinan
, Kemerburgaz, Bahçeşehir
ve Çatalca
'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 122 personelin 40 araçla müdahalesi sürüyor. Fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Arnavutköy
14 Aralık 2018 Cuma 12:07