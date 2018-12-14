14 Aralık 2018, 12:22
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Arnavutköy'de Sünger Fabrikasındaki Yangın Havadan Görüntülendi

Arnavutköy'de sünger fabrikasındaki yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - Arnavutköy'de 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de sünger fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan sünger ve plastik üretimi yapan 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir ve Çatalca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 122 personelin 40 araçla müdahalesi sürüyor. Fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi. Arnavutköy
14 Aralık 2018 Cuma 12:22



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