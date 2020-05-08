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ARNAVUTKÖY'DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

ARNAVUTKÖY'de yolda yürüyen 13 yaşındaki kızı taciz ettikleri iddia edilen 3 kişi, mahalle esnafı tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

08.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:24
ARNAVUTKÖY'de yolda yürüyen 13 yaşındaki kızı taciz ettikleri iddia edilen 3 kişi, mahalle esnafı tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Mahalleyi ayağa kaldıran olayın şüphelilerinin gözaltına alınmaları kameraya yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin bulunduğu otomobil, marketten dönerek evine doğru giden 13 yaşındaki kızın yanında durdu. Genç kız 3 şüpheli tarafından zorla arabaya bindirilmeye çalışılarak taciz edildi. Kızın çığlık atarak sesini duyurmaya çalışması sonucu araçtakiler kaçmaya çalıştı ancak mahalle sakinleri ve esnaf şüphelileri yakaladı.
Mahalle sakinleri kızı taciz ettikleri iddia edilen 3 kişiyi darp ederek bir oto yıkamacının yanındaki barakaya kilitlediler. Daha sonra polise haber veren mahalle sakinleri, 3 şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Kaçırılmaya çalışılarak taciz edildiği iddia edilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
MAHALLE ESNAFI YAKALADI
Kızını bakkala gönderdiğini ve eve dönüş yolunda zorla bir araca bindirilmeye çalıştıklarını söyleyen Ferhat Ö. "Kızımı bir arabaya zorla koyup kaçırmaya çalışmışlar. Camdan kızıma ulaşıp arabaya çekmeye çalışmışlar. Sağ olsun mahalle esnafımız hemen koşmuş ve yardım etmişler kızıma. Karakola gittik şikayetçi olduk. Adaletin en yüksek cezayı vermesini istiyoruz bu kişilere. Çünkü kızımın şuan psikolojisi oldukça bozuk ve çok korkmuş durumda" dedi.
Tacize uğradığını iddia eden kızın çığlıklarını duyarak otomobili durdurduklarını söyleyen Yadin Karaca adlı esnaf, "Arabanın içinde 3 kişi vardı. Hepsini arabadan indirerek iş yerimizin yanındaki barakaya kilitledik ve polisi aradık" diye konuştu. ARNAVUTKÖY’DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Güncel, Haber

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