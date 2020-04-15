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Arnavutköy'de tır şoförünün şüpheli ölümü

Arnavutköy'de park halindeki bir tırın şoförü araç içerisinde ölü bulundu.

15.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:34
Arnavutköy'de park halindeki bir tırın şoförü araç içerisinde ölü bulundu. Şoförün cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Ömerli'de gerçekleşti. Özel bir şirkette tır şoförü olarak çalışan Fikret Arslan (57), dün akşam saatlerinde şirketin park alanına tırı park etti ve araç içinde istirahate çekildi. Sabah saatlerinde araçtan inmeyen Arslan'ı kontrol etmeye gelen iş arkadaşları şoförü hareketsiz halde buldu. Arkadaşları tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından ceset ve araç üzerinde incelemeler yapıldı. Ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Arslan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
8İHA) Arnavutköy’de tır şoförünün şüpheli ölümü

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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