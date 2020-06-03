ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMADIĞI KAVŞAKTAKİ KAZA ANI KAMERADA-

Arnavutköy-Habipler yolundaki trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta kaza meydan geldi.

03.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:09
Arnavutköy- Habipler yolundaki trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta kaza meydan geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 15.20'de Arnavutköy-Habipler yolu Arnavutköy istikameti Boğazköy Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta İsmet İnönü Caddesi'nden yola çıkan 2 hafriyat kamyonunu sürücüsünün fark etmediği 35 DNF 89 plakalı kapalı kasa minibüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp 34 FN 7870 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesine çarptı. Kazada minibüsteki biri kadın, biri erkek 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından kamyondan inen sürücü Muammer A. isimli şoför, minibüs içindeki hafif yaralıların durumunu kontrol ettikten sonra ambulansı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Arnavutköy-Habipler yolu Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yerine çağrılan çekici ile kazaya karışan minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. ARNAVUTKÖY’DE TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMADIĞI KAVŞAKTAKİ KAZA ANI KAMERADA-

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Habipler, Güncel, Haber

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