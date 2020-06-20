ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI AYNI AİLEDEN 6 YARALI

ARNAVUTKÖY'de bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı.

20.06.2020 02:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 03:29
ARNAVUTKÖY'de bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.15'de sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Gül Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BYS 968 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Kazada Nuri Yılmaz, Zeliha Yılmaz, Doğan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen bir kadın ile 2 çocuğu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ise mahallinde sıkıştı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaşları küçük olan 2 çocuk ve annesi, çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir otomobille hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. ARNAVUTKÖY’DE TRAFİK KAZASI AYNI AİLEDEN 6 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Bolluca, Güncel, Haber

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