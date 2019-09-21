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Arnavutköy'de vahşice öldürülen ailenin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Arnavutköy'de vahşice öldürülen ailenin cenazeleri memleketlerine gönderildiİSTANBUL - Arnavutköy'de Veysel A. tarafından öldürülen üvey baba Kadir A., anne Kader A., kardeşi Serkan A. ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketlerine gönderildi Arnavutköy'de dün Veysel A.

21.09.2019 20:04
Arnavutköy'de vahşice öldürülen ailenin cenazeleri memleketlerine gönderildi
İSTANBUL - Arnavutköy'de Veysel A. tarafından öldürülen üvey baba Kadir A., anne Kader A., kardeşi Serkan A. ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketlerine gönderildi
Arnavutköy'de dün Veysel A., üvey babası Kadir A. 42), annesi Kader A. (42), kardeşi Serkan A. ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'yı öldürdükten sonra kaçmış, Kocaeli'de yakalanmıştı. Vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından Kadir A. ve öz kızı Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketleri Adıyaman'a, Kader A. ve oğlu Serkan A.'nın cenazeleri de Mersin'e gönderildi.
Arnavutköy'de vahşice öldürülen ailenin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Arnavutköy, Serkan, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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