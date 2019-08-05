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Arnavutköy'de yangın çıkan ahırda 10 büyükbaş telef oldu

ARNAVUTKÖY'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırda çatıdaki kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı.

05.08.2019 13:10 Arnavutköy'de yangın çıkan ahırda 10 büyükbaş telef oldu
ARNAVUTKÖY'de kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırda çatıdaki kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm ahırı saran yangında 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu.

Yangın saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırın çatısında devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi  geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın sırasında çevredeki bazı vatandaşların da, ahırda bulunan diğer hayvanları dışarıya çıkartarak son anda yanmaktan kurtardığı öğrenildi.

Görgü tanığı Ali Tandoğan, "Dumanı görüp buraya geldim. Kaynak yaparken yangın çıkmış. Kaynaktan samanlara sıçramış. Samanlarda kuru olduğu için komple tutuşmuş. İçeride 11 hayvan telef olmuş. 10 -15 hayvanı da arkadan dışarıya çıkartmışlar" dedi.


- İstanbul

Arnavutköy, Baklalı, Güncel

Kaynak: DHA

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