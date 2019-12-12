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ARNAVUTKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Arnavutköy'de 3 katlı binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 tona yakın metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

12.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:55ARNAVUTKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ 'de 3 katlı binaya düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 tona yakın metil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Arnavutköy'de sahte içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan 3 katlı binaya operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, 6 tona yakın metil alkol, sahte içki şişeleri, arıtma cihazları, bandrol ve sahte içki üretimi için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Operasyon kapsamında binada sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-İçki üretiminde kullanılan malzemelerden görüntü

-Binadan görüntü

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar



Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA

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