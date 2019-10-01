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Arnavutköy'de yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı

Arnavutköy'de yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı Firma yetkilisi 'zararsızdır' dediİSTANBUL - Arnavutköy'de bir kamyondan yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı.

01.10.2019 22:00
Arnavutköy'de yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı
Firma yetkilisi 'zararsızdır' dedi
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kamyondan yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı. Bir firma yetkilisi, kimyasal maddenin kumaş yapımında kullanıldığını ve hiçbir zararının olmadığını söyledi.
Olay, Arnavutköy Haraççı - Sazlıbosna yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir kamyondan yola kimyasal madde yüklü bidonlar düştü. Önce seyir halindeki diğer araçlara çarpan bidonlar ardından yol kenarına saçıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bidonları yoldan alırken, bir firma yetkilisi yola düşen bidonların hiçbir zararının olmadığını aktardı. Firma yetkili, kimyasal maddesinin kumaş yapımında kullanılan fosforik asit olduğunu belirterek korkuya gerek olmadığını vurguladı.
"Fosforik asit olduğu için hiçbir sıkıntısı yok"
Bidonları yola savrulan firmanın yetkililerinden Adnan Arılı, kimyasal maddenin zararsız olduğunu belirterek, "Fosforik asit olduğu için hiçbir sıkıntısı yok. Kumaşa katılı olan bir maddedir. Şuanda yolda olmasının herhangi bir sakınca yoktur" dedi.
Arnavutköy'de yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı

Arnavutköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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