Haberler » Güncel » Haber

Arnavutköy'de yolcu otobüsüne çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

KUZEY Marmara Yolu'nda sürücüsünün sapağı kaçırdığı için geri geri sürdüğü iddia edilen yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyon çarptı.

03.10.2019 20:06Arnavutköy'de yolcu otobüsüne çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
KUZEY Marmara Yolu'nda sürücüsünün sapağı kaçırdığı için geri geri sürdüğü iddia edilen yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, otobüsteki yolcular tahliye edildi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Yolu Arnavutköy mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 SEL 95 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün sürücüsü, sapağı kaçırınca aracı geri geri sürmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 JG 347 plakalı kamyon otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi otobüsten tahliye edilen yolcular yaptı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Öte yandan, kazanın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul

Arnavutköy, Marmara, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:50 Soylu: "Dünya'nın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir"
21:47 Zırhlı askeri aracın devrilmesi - Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
21:46 Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bin memur görevden alındı
21:44 Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
21:44 Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı
21:42 Kızı için yol açan babaya yardım müjdesi
21:40 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu