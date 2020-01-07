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ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın öldü.

07.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:49 ARNAVUTKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın öldü.

Kaza dün akşam saat 20.00'da Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.G yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Fatma Şenol'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına düşen kadın yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle duran kamyonet sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yaralanan kadının yardımına koştu. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kadın daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 55 yaşındaki Şenol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonetin şoförü A.G ise ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü.

Görüntü dökümü

-Ambulansın gidişi

-Kaza yapann kamyonet

 



Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA

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