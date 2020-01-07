Haberler » Güncel » Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü - Haber

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın öldü.

07.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:06
ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın öldü.
Kaza dün akşam saat 20.00'da Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.G yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Fatma Şenol'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına düşen kadın yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle duran kamyonet sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yaralanan kadının yardımına koştu. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kadın daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 55 yaşındaki Şenol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonetin şoförü A.G ise ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü.
Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:32   Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü - Haber
18:31   Sorgun'da işten çıkarılan maden işçileri yürüyüş yaptı - Haber
18:30   'Kaparo' çetesine operasyon - Haber
18:30   Pamukkale travertenleri ışıklandırılacak - Haber
18:28   Büyükçekmece TEM'deki TIR kazası kamerada - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
7.01.2020 18:34:25