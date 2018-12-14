Arnavutköy'deki Fabrika Yangını Söndürüldü - Drone Görüntüleri

Arnavutköy
'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hicret Mahallesi Abdullah Gül
Caddesi'ndeki 3 katlı plastik ve sünger üretimi yapılan yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Arnavutköy, Sultangazi
, Hadımköy
, Başakşehir
, Şişli
, Fatih
, Bakırköy
, Seyrantepe, Kocasinan
, Kemerburgaz, Bahçeşehir
, Çatalca
'dan yönlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İtfaiyesine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma ve duman tahliyesinin devam ettiği yangında, yaralı ve can kaybının bulunmadığı bildirildi.
İtfaiye,Arnavutköy
14 Aralık 2018 Cuma 14:59