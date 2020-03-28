Arnavutköy'deki FRT Airlines Oteli'nden sağlık çalışanları ücretsiz kalabilecek
Arnavutköy'de Çelebi ailesine ait FRT Airlines Oteli, koronavirüs hastalarını tedavi etmek için özveriyle çalışan sağlık personeline bir ay boyunca ücretsiz konaklama hizmeti sunacak.
28.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:08
Arnavutköy 'de Çelebi ailesine ait FRT Airlines Oteli, koronavirüs hastalarını tedavi etmek için özveriyle çalışan sağlık personeline bir ay boyunca ücretsiz konaklama hizmeti sunacak.
FRT Airlines Oteli sahipleri Vedat Çelebi ve Fırat Çelebi kardeşler, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinin 1 ay boyunca işletmelerinde ücretsiz kalabileceklerini belirtti.
FRT Airlines Oteli sahipleri Vedat Çelebi ve Fırat Çelebi kardeşler, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinin 1 ay boyunca işletmelerinde ücretsiz kalabileceklerini belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Arnavutköy Devlet Hastanesi, Arnavutköy, Çelebi, Fırat, Güncel