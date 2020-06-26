ARNAVUTKÖY'DEKİ KADIN CİNAYETİ: 18 GÜN ORMANDA SAKLANAN KİŞİ YAKALANDI

ARNAVUTKÖY'de karısını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Veysi Çelik, Arnavutköy emniyetinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

26.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:02
İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de karısını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Veysi Çelik, Arnavutköy emniyetinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Saldırganın 18 gün boyunca gündüzleri ormanda geceleri ise Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde kaldığı ortaya çıktı
5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Veysi Çelik, dün akşam Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. İfadesinde eşini vurduktan sonra ormanda saklandığını söylediği öğrenildi.
GÜNDÜZLERİ ORMANDA SAKLANDI
Gündüzleri ormanda saklanan 55 yaşındaki Çelik'in geceleri ise Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gelerek kaldığını söylediği belirtildi. Hatice Çelik'in kız kardeşi ile görüşmesini istemediği için son dönemlerde sıklıkla kavga ettiklerini söyleyen Veysi Çelik'in 'Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" dediği kaydedildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Veysi Çelik Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. ARNAVUTKÖY’DEKİ KADIN CİNAYETİ: 18 GÜN ORMANDA SAKLANAN KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemalpaşa Mahallesi, Hatice Çarpar, Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Magazin
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Güncel
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Güncel
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Kültür Sanat
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 3. Sayfa
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Çatlak Şanzel’den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum Magazin
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Yaşam
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Haberler››Güncel››ARNAVUTKÖY'DEKİ KADIN CİNAYETİ: 18 GÜN ORMANDA SAKLANAN KİŞİ YAKALANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor - Haber 15:21: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haber 15:20: Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği çalıştaya katıldı - Haber 15:20: Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon 13 gözaltı; kaçmak isterken belini kırdı - Haber 15:19: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Haber 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Haber 14:44: Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum - Magazin 14:16: Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest - Haber 13:49: Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı - Magazin