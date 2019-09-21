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Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar

Arnavutköy'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan 24 yaşındaki cani, katliamı tüm detayları ile anlattı. Cani ifadesinde, "Beni hayatım boyunca dışladılar. Sadece kız kardeşimi öldürdüğüm için pişmanım." dedi.

21.09.2019 15:13

Arnavutköy'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın (24) poliste verdiği ifadesinde katliamı tüm detayları ile anlattı. Önce saat saat 13.30 sıralarında annesini, ardından ağabeyini öldürdüğünü söyleyen Veysel Aydın daha sonra saat 17.30 da eve gelen babasını, saat 20.30'da da son olarak eve gelen 9 yaşındaki kız kardeşini boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti. Cesetlerin üzerine kokmaması için şampuan döken Veysel Aydın otomobille gittiği Darıca'da yakalandı. Veysel Aydın'ın sadece küçük üvey kız kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

EVDE 4 CESET BULUNMUŞTU

Arnavutköy, Anadolu mahallesi, Ahmet Yesevi caddesi üzerinde ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir evdeki 4 cesetle karşılaşmıştı. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede Kader Aydın (42), Abdülkadir Açıkalın (45) Serkan Aydın (26)?ın başına birer el ateş edilerek öldürüldüğünü evde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun ise boğazının kesilerek hayatına son verildiğini tespit etmişti. Soruşturma sonucu cinayetleri işlediği öğrenilen Veysel Aydın aynı gün akşam saatlerinde Darıca'da yol kenarında bir otomobilin içinde otururken olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

"BENİ DIŞLADIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın işlediği cinayetleri büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Aydın'ın bir hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi.

Poliste verdiği ifadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın'ın, 'Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı. Ben hayatım boyunca hep onlar tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar" dediği öğrenildi

"KREDİ YÜZÜNDE TARTIŞTIK"

Öz babasıyla birlikte bir iş yapmak için 20 bin lira kredi çektiğini ancak kredi taksitlerini ödemeyince eve haciz geldiğini anlatan Veysel Aydın ifadesinde, 'Bu yüzden aramız son günlerde aramız oldukça bozuktu. Perşembe günü sabah saatlerinde bu kredi borcu nedeniyle aramızda çıkan tartışmanın ardından kendimi kaybettim. Beni dövmek isteyen ağabeyimi daha önceden edindiğim tabancayla vurarak öldürdüm. Hemen ardından aynı şekilde annemi de başına bir el ateş ederek öldürdüm" dediği kaydedildi.

ÖLDÜRMEK İÇİN ÖNCE ÜVEY BABASINI ARDINDAN KIZ KARDEŞİNİ BEKLEMİŞ

İlk cinayetleri saat 13.30 sıralarında işlediğini anlatan Veysel Aydın daha sonra saat 17.30'a kadar evde babasını beklediğini belirterek 'Üvey babam eve girdiğinde ben cesetleri bir odaya saklamıştım. Onları fark etmeden odasına girdi. Ben de peşinden giderek yine bir el başına ateş ederek onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

Veysel Aydın daha sonra yine evde beklemeye başladığını söylediği ifadesinde 'Küçük üvey kız kardeşimi beklemeye başladım. Saat 20.30 sıralarında kapı açıldı ve içeri girdi. Bir anda üzerine atlayarak onu bıçakladım ve öldürdüm' dedi.

CESETLERİN ÜZERİNE ŞAMPUAN DÖKMÜŞ

Ardından ellerimi yıkayıp üzerimi değiştirdiğini anlatan Veysel Aydın cesetlerin üzerine kokmaması için şampuan döktüğünü belirtti. Daha sonra karşı caddede bulunan üvey babasının otomobiline geçtiğini anlatan zanlının geceyi otomobilin içinde geçirdiğini anlattığı kaydedildi.

ÖZ BABASINI ARAYIP CİNAYETİ SÖYLEMİŞ

Poliste verdiği ifadesinde sabaha karşı otomobille Darıca'ya gittiğini anlatan Veysel Ayrdın'ın oraya vardıktan sonra öz babasını telefonla aradığını 'Bütün ailemi öldürdüm ' dediği öğrenildi. Ancak babanın onun şaka yaptığını düşünüp söylediklerine inanmadığı belirtildi. Zanlı Veysel Aydın'ın kendisini yakalayan polislere sadece küçük üvey kız kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi. Zanlı, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek

Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar

Arnavutköy, Aydın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(14)
BABAN SAGOLSUN DERSİN ARTIK:Haciz geldi, hoş geldi mi diyecekti üvey baban öz babana.
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0 0
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BABAN SAGOLSUN:Söz konusu olan öz babanla boşanmış anana kurnazca haczettiğin parayken nasıl bir kafayla çıkıp dışlandığını iddia edebiliyorsun
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1 0
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M.:küçükken bende üvey babamı öldürmeyi hayal ederdim. annemle geceleri çok ses yaparlardı. kanıma dokunurdu. evi terk ettim anneannemin yanında büyüdüm. bir ortamda rahatsız olan ortamı terk etmeli. tek çözüm bu. yoksa kendini doldurur durursun. yazık olmuş.
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10 1
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ADANALI MEHMET:CİNNET İŞTE BÖYLE BİR ŞEYDİR. AKŞAM YAPTIĞINI SABAH HATIRLAMAZSIN. ALLAH HEPİMİZİ KORUSUN.
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13 1
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BABA SOKTU:Öz babanla kredi çektiyseniz haczi de öz babanın evine yaptırmalıydın. İşin içinde yine kahraman bir baba ve hayırlı evladı var. Kredi havadan mı geliyor, babanla haciz getirdin elin adamına adı dışlandı oldu. Hesabını kredi çektiğin babanla görmeliydin.
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9 1
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ORHAN:İdam. İdam. İdam...
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15 5
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.:ALLAH ım cehennemde yanacaksın tamam da o yavrudan ne istedin onun suçu neydi??!! beklemişsin bir de hiç mi düşünmedin hiç mi vazgeçmek gelmedi aklına !!
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15 0
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GAYSERİLİ ORHAN:AHHHHHH CANIM YAVRUM NASIL BİR GÜNAH ALTINA GİRDİN. ZATEN YÜZ VE KEMİK YAPINDAN RUHİ AKLİ SORUNLU OLDUĞUN DA BELLİ OLUYOR. ALLAH SENİ AFFETSİN. ÇOK ACI BİR OLAY ÇOK. KEŞKE AİLEN SENİ DIŞLAMASAYDI. ONLARA DA YAZIKLAR OLSUN DESEM DE FARK ETMEZ ZATEN ÖLMÜŞLER. ÇOCUKLARIMIZI DIŞLAMAYALIM. HERKES ANNE BABA OLUR. AMA ANNELİKBABALIK FARKLI BİR ŞEY, ÇOK FARKLI BİR ŞEY. KUTSAL
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3 9
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NİLGÜN:videonun 4üncü saniyesini durdurup baktım çocuğun kafası gelişimsel bozuk gibi. . . . . . . . acaba ne dalgalar geçildi onunla yıllarca. . . . . . . . . yazık olmuş cidden
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0 0
ÖZ BABAN NERDEYDİ HACİZ GELDİ:Öz babası boşandığı öz annesinin evine haciz getiriyor adı dışlanma oluyor. Bu dışlanma değil olsa olsa kurnazlıktır. Öz baban kurtarır seni artık, zaten devletlerin senini gibi adi katiller için özel kullanım reçetelerini tarihten okuyoruz.
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3 0
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