Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ARNAVUTKÖY'DEKİ OPERASYONDA 11 BİN FİLTRELİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

ARNAVUTKÖY'de izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı işyerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

07.04.2020 08:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:37
ARNAVUTKÖY'DEKİ OPERASYONDA 11 BİN FİLTRELİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

ARNAVUTKÖY'de izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı işyerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy 'de K.K. isimli kişinin iş yerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 TL' ye piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi K.K. gözaltına alındı.

Şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin filtreli maske, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Operasyondan görüntüler

-Maskeler


Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Jandarma, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ARNAVUTKÖY'DEKİ OPERASYONDA 11 BİN FİLTRELİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede Haberler
İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haberler
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet'e taşındı
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2’sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa’ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan’a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

09:42: Alıcık'tan Berat Kandili mesajı - Haber 09:42: Tekirdağ'da izolasyonlu sedye kabinleri kullanılmaya başlandı - Haber 09:41: Malatya'da, 5 mahalledeki karantina uygulamasında 10'uncu gün - Haber 09:41: ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti - Haber 09:40: İstanbul'da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam "pes" dedirtti - Haber 08:43: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız - Haberler 07:55: Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir - Haber 07:53: Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı - Haber 05:32: 3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber