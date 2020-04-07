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ARNAVUTKÖY'DEKİ OPERASYONDA 11 BİN FİLTRELİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

ARNAVUTKÖY'de izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı işyerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

07.04.2020 08:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:43
ARNAVUTKÖY'de izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı işyerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy 'de K.K. isimli kişinin iş yerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 TL' ye piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi K.K. gözaltına alındı.
Şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin filtreli maske, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. ARNAVUTKÖY’DEKİ OPERASYONDA 11 BİN FİLTRELİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Jandarma, Güncel

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ARNAVUTKÖY'DEKİ OPERASYONDA 11 BİN FİLTRELİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ
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